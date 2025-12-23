Mattarella ha telefonato alla madre di Alberto Trentini
ROMA, 23 DIC - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei giorni scorsi ha telefonato alla madre di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre un anno in Venezuela. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia dell'operatore umanitario. Mattarella avrebbe espresso vicinanza ad Armanda Colusso, manifestandole la solidarietà da parte di tutto il Paese.
