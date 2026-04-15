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Mattarella ha firmato tre decreti di grazia

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ROMA, 15 APR - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato - ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione - tre decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole. Si tratta di tre provvedimenti di clemenza individuale: Antonio Russo, Giuseppe Porcelli e Aly Soliman.

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