Mattarella ha firmato tre decreti di grazia

ROMA, 15 APR - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato - ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione - tre decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole. Si tratta di tre provvedimenti di clemenza individuale: Antonio Russo, Giuseppe Porcelli e Aly Soliman.