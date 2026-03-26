Mattarella ha firmato, a Meloni interim del ministero del Turismo
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ROMA, 26 MAR - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono accettate le dimissioni rassegnate dalla sen. Daniela Garnero Santanché dalla carica di Ministro del turismo e si affida l'interim del dicastero al Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giorgia Meloni. Lo rende noto il Quirinale.
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