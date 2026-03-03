Mattarella, guerra è tornata a spargere sangue, anche vicino a noi

ROMA, 03 MAR - "La guerra è tornata a spargere sangue nel mondo, anche non lontano da noi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale alla cerimonia di consegna delle onorificenze OMRI a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile. Oggi nel mondo si confrontano, ha aggiunto il capo dello Stato, "due modi contrapposti" di pensare: quello di chi è "interessato solo ai propri interessi e quello di coloro "che vogliono condividere opportunità. Non dobbiamo rassegnarci, al contrario occorre avere fiducia".