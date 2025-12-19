Giornale di Brescia
Mattarella 'grazie a tutti i militari che passano Natale lontani da casa'

ROMA, 19 DIC - "Un ringraziamento a tutti i militari per il sacrificio di passare il Natale lontani da casa svolgendo un compito importante per il nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Comando operativo di vertice interforze per il tradizionale scambio di auguri con i contingenti italiani impegnati nelle missioni internazionali.

ROMA

