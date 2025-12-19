Giornale di Brescia
Mattarella,forze politiche hanno loro priorità,ma su grandi temi lavorino insieme

ROMA, 19 DIC - "E' legittimo e necessario che ogni forza politica abbia la sua agenda, le sue priorità, una sua visione della realtà e delle dinamiche che la muovono. Ma oltre al confronto e alla fisiologica dialettica deve esserci anche la condivisione di alcuni obiettivi fondamentali su cui lavorare insieme per assicurare il bene dell'Italia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante gli auguri alle Alte cariche dello Stato. "Ci sono alcuni grandi temi della vita nazionale che vanno oltre l'orizzonte delle legislature, e attraversano le eventuali alternanze tra maggioranze di governo. Temi che richiedono programmi a lungo termine, investimenti di risorse ingenti, impegni e sacrifici che riguarderanno le generazioni che verranno. Questioni strategiche che definiscono per il loro contenuto il futuro della nostra Repubblica".

ROMA

