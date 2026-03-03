Giornale di Brescia
Mattarella, è un tempo in cui servono fiducia e speranza

ROMA, 03 MAR - "Le vostre storie trasmettono fiducia e speranza in un tempo in cui abbiamo bisogno di fiducia e speranza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale alla cerimonia di consegna delle onorificenze OMRI conferite "motu proprio" a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile.

