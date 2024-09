Mattarella e Steinmeier a Marzabotto a 80 anni dalla strage

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale, in occasione del 70° anniversario di fondazione, una delegazione dell'Associazione italiana assistenza spastici (Aias), con una rappresentanza della Polizia di Stato, Roma, 06 settembre 2024. Dopo gli interventi del presidente dell'Aias, Salvatore Nicitra e del capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza Vittorio Pisani, il capo dello Stato ha rivolto un saluto ai presenti. ANSA/ UFFICIO STAMPA QUIRINALE/ PAOLO GIANDOTTI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++