MODENA, 17 MAG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno lasciato l'ospedale di Baggiovara (Modena) dove hanno visitato in forma privata i feriti ricoverati, dopo il grave episodio di ieri pomeriggio. Non hanno rilasciato dichiarazioni.
Mattarella e Meloni lasciano l'ospedale Baggiovara di Modena
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