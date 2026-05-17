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Mattarella e Meloni lasciano l'ospedale Baggiovara di Modena

MODENA, 17 MAG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno lasciato l'ospedale di Baggiovara (Modena) dove hanno visitato in forma privata i feriti ricoverati, dopo il grave episodio di ieri pomeriggio. Non hanno rilasciato dichiarazioni.

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