Mattarella e Meloni arrivati all'ospedale a Modena

MODENA, 17 MAG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono arrivati all'ospedale di Baggiovara (Modena) per visitare i feriti della strage di ieri pomeriggio. Sono passati davanti a giornalisti e telecamere all' ingresso. "Grazie presidente "e "bravo Mattarella" le parole della piccola folla presente, insieme ad un applauso.