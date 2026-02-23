ROMA, 23 FEB - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso stamane a Niscemi, in Sicilia. Lo si apprende da ambienti politici locali. Il capo dello Stato aveva già in programma di partecipare nel pomeriggio, a Palermo, alla cerimonia in occasione della IX Giornata dell'orgoglio dell'appartenenza all'Avvocatura e dell'accoglienza dei giovani.