Mattarella è arrivato alla cerimonia per le celebrazioni di Piero Gobetti
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Teatro Carignano di Torino, dove partecipa alla cerimonia per il centenario della morte di Piero Gobetti, intellettuale antifascista. Ad accoglierlo c'erano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il prefetto, Donato Cafagna. La cerimonia prevede una lectio magistralis del giurista ed ex presidente della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky, presidente del comitato nazionale per le celebrazioni. Lo scorso 20 gennaio, meno di un mese fa, l'ultima visita del capo dello Stato nel capoluogo piemontese, in occasione di un evento organizzato alle Gallerie d'Italia per il 430/o anniversario della Fondazione Ufficio Pio, in piazza San Carlo.
