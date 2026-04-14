Mattarella, dal Papa messaggio splendido, mette in guardia da autoesaltazione
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ROMA, 14 APR - "Venendo qui dal mio studio ho letto le agenzie sul messaggio di Papa Leone all'accademia delle scienze: un messaggio splendido sul potere che ancora una volta rende evidente il debito di riconoscenza nei confronti del Papa che il mondo deve nutrire. Un messaggio che mette in guardia dal pericolo dell'autoesaltazione..". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale.
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