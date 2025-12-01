Mattarella,da mancata difesa comune drammatiche conseguenze
ROMA, 01 DIC - "La mancata realizzazione di una difesa comune europea" oggi "manifesta tutte le drammatiche conseguenze dell'inazione nel processo di integrazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'incontro con i partecipanti del foro di dialogo Italia-Spagna, parlando di "ritardo" nella realizzazione della difesa comune.
