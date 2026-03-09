Giornale di Brescia
Italia e Estero

Mattarella convoca il consiglio supremo di difesa venerdì sull'Iran

ROMA, 09 MAR - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: la guerra in Iran e in Medioriente. Analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso. Lo riporta una nota del Quirinale.

ROMA

