Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mattarella, con Mongolia sintonia di valori come pace e libertà

AA

ROMA, 01 DIC - Con la Mongolia "abbiamo forti legami, siamo due Paesi di antiche civiltà che curano molto la dimensione culturale, abbiamo dei grandi patrimoni culturali e questo spiega anche perchè abbiamo grande sintonia come principi e valori come la pace, la libertà, la democrazia e la convivenza pacifica nel mondo". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il presidente della Mongolia Khurelsukh Ukhnaa, al Quirinale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario