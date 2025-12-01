Mattarella, con Mongolia sintonia di valori come pace e libertà

ROMA, 01 DIC - Con la Mongolia "abbiamo forti legami, siamo due Paesi di antiche civiltà che curano molto la dimensione culturale, abbiamo dei grandi patrimoni culturali e questo spiega anche perchè abbiamo grande sintonia come principi e valori come la pace, la libertà, la democrazia e la convivenza pacifica nel mondo". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il presidente della Mongolia Khurelsukh Ukhnaa, al Quirinale.