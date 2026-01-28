Mattarella, con Eau d'accordo su necessità di ripristinare pace e stabilità

ABU DHABI, 28 GEN - Al centro dei colloqui tra il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed al Nahyan, e il presidente Sergio Mattarella c'è stato un esame della situazione internazionale. I due capi di Stato - si è appreso - hanno parlato con pieno accordo e condivisione, sulla urgente necessità di porre fine ai numerosi conflitti e di ripristinare ovunque nel mondo pace e stabilità. E di contrastare ogni azione che punti a mantenere alta la tensione, particolarmente nel medio oriente.