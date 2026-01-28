Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mattarella, con Eau d'accordo su necessità di ripristinare pace e stabilità

AA

ABU DHABI, 28 GEN - Al centro dei colloqui tra il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed al Nahyan, e il presidente Sergio Mattarella c'è stato un esame della situazione internazionale. I due capi di Stato - si è appreso - hanno parlato con pieno accordo e condivisione, sulla urgente necessità di porre fine ai numerosi conflitti e di ripristinare ovunque nel mondo pace e stabilità. E di contrastare ogni azione che punti a mantenere alta la tensione, particolarmente nel medio oriente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ABU DHABI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario