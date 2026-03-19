Mattarella, con Bossi l'Italia perde un sincero democratico

ROMA, 19 MAR - "Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime il suo sincero cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi. Fondatore e animatore della Lega Nord è stato protagonista di una lunga stagione politica. L'Italia perde un leader politico appassionato e un sincero democratico. Il presidente della Repubblica manifesta vicinanza ai familiari e a tutti coloro che ne hanno condiviso l'impegno nel suo partito". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.