Mattarella, combattere criminalità è responsabilità morale
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della VII Conferenza nazionale sulle dipendenze (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
VIENNA, 11 NOV - "Oggi, qui, a Vienna, rinnoviamo solennemente il nostro impegno contro la criminalità organizzata. Si tratta di una comune responsabilità morale che appartiene e deve unire la comunità internazionale nel suo insieme". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parlando alle Nazioni Unite di Vienna.
