Italia e Estero

Mattarella, ci auguriamo la tregua olimpica

AA

ROMA, 05 DIC - "Ci auguriamo che la tregua olimpica sia rinnovata. Il segno di pace che le Olimpiadi portano sarà chiaro e visibile in ogni latitudine". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Argomenti
ROMA

  3. Ricarica la pagina se necessario