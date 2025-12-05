Mattarella, ci auguriamo la tregua olimpica

ROMA, 05 DIC - "Ci auguriamo che la tregua olimpica sia rinnovata. Il segno di pace che le Olimpiadi portano sarà chiaro e visibile in ogni latitudine". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.