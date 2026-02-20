Mattarella, Bachelet fu contro terrorismo senza cedere a misure straordinarie
ROMA, 20 FEB - Vittorio Bachelet, "vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha fortemente operato perché fosse l'ordinamento democratico a sconfiggere la minaccia recata dal terrorismo alla convivenza civile del Paese, senza cedimenti a misure straordinarie, facendo leva sui principi costituzionali che reggono la funzione giurisdizionale". Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un ricordo del giurista in occasione dei 100 anni dalla nascita in un passaggio del suo messaggio.
