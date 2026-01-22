Giornale di Brescia
Mattarella, azione dell'Italia inscindibile da quella Ue

ROMA, 22 GEN - "L'Unione europea deve assumere un ruolo centrale per quanto riguarda la vostra attività diplomatica" perchè "l'azione dell'Italia è inscindibile da quella dell'Unione. Tutelarne coesione e prestigio è in realtà un'altra forma del nostro protagonismo, del nostro interesse nazionale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i vincitori del concorso per Segretari di Legazione - Corso Boris Biancheri Chiappori. "La diplomazia deve anche avere coraggio, il coraggio di difendere posizioni di civiltà che il nostro Paese interpreta, anche contro ostinazioni e posizioni difformi, il coraggio di affermare i principi del diritto internazionale quando vengono disattesi o violati", ha aggiunto.

