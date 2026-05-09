Mattarella,avanti con il processo di integrazione europea sostenuto dall'Italia

ROMA, 09 MAG - 'Il 9 maggio è giorno di festa per tutte le cittadine e i cittadini europei. La memoria dei Padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia, indipendenza, su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa, sul piano economico e, in prospettiva, su quello politico. Dal 1950 il processo di integrazione è costantemente progredito, affrontando i crinali della storia sino alla riunificazione del destino dei Paesi dell'Europa centro-orientale con quelli dell'Europa occidentale'. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Un conseguito traguardo ambizioso - prosegue il capo dello Stato - che guarda oggi al completamento di questo processo, con il dialogo in atto con Paesi dei Balcani, con la Moldova e l'Ucraina. La forza attrattiva dell'Unione Europea, con il suo esempio di pace e benessere, è tornata più intensa che mai e si esercita sui molti aspiranti nuovi membri da accogliere sollecitamente nella famiglia europea'. 'I popoli europei costituiscono una comunità e, per queste ragioni, celebrare il 9 maggio significa riaffermare un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi. L'Italia, che dalla sua partecipazione al progetto comunitario trae stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia nel futuro, ha contribuito con passione e determinazione al suo successo e continua a sostenerne lo sviluppo, consapevole di come una condizione di pace, la solidità delle istituzioni democratiche e l'avvenire delle nuove generazioni siano intimamente connessi al destino comune del popolo europeo".