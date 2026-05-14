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Mattarella assisterà alla finale maschile degli Internazionali di Tennis

ROMA, 14 MAG - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà - si è appreso - alla finale maschile degli Internazionali di Tennis, domenica a Roma. Nei giorni scorsi il Capo dello Stato aveva ricevuto al Quirinale le nazionali di Tennis femminili e maschili.

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