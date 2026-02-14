Giornale di Brescia
Mattarella arrivato a Nuoro per inaugurare l'Anno Deleddiano

NUORO, 14 FEB - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Nuoro dove questa mattina parteciperà all'inaugurazione dell'Anno Deleddiano con una cerimonia solenne a 100 anni dal premio Nobel per la Letteratura vinto dalla scrittrice nuorese Grazia Deledda. E' stato accolto dagli applausi della gente accorsa all'esterno del teatro nonostante la pioggia. Le celebrazioni prendono avvio alle 11. Dopo i saluti istituzionali e l'esecuzione dell'inno nazionale da parte degli alunni dell'Istituto Comprensivo Fernando Podda e dagli studenti del Liceo musicale, prenderanno la parola il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu e la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. Seguiranno gli interventi di approfondimento sull'opera deleddiana da parte dei quattro relatori: Neria De Giovanni, Dino Manca, Stefania Lucamante e Marcello Fois. La cerimonia si concluderà con l'esecuzione del brano "Non potho reposare" da parte degli studenti del Liceo Musicale. Al termine il Capo dello Stato, con una delegazione ristretta composta dal sindaco, dalla presidente della Regione, dal prefetto e dal presidente della Provincia, si recherà nella casa natale di Grazia Deledda per una visita guidata alla casa museo.

NUORO

