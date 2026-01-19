Mattarella al Re di Spagna, profondo dolore e vicinanza per il disastro
ROMA, 19 GEN - "Ho appreso con profondo dolore le notizie sul tragico incidente ferroviario occorso nella regione dell'Andalusia, che ha provocato numerosi vittime e feriti. Il nostro pensiero va alle famiglie di quanti hanno perso la vita, ai feriti - cui auguriamo un pronto ristabilimento - e alle squadre di soccorso. In un momento di così grave lutto per l'amico popolo spagnolo, desidero far pervenire a Vostra Maestà e ai congiunti delle vittime il più sincero cordoglio degli italiani tutti e le espressioni della mia personale vicinanza". E' il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Re di Spagna, Sua Maestà Filippo VI, dopo il grave incidente ferroviario in Andalusia.
