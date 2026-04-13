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Italia e Estero

Mattarella al Papa, certo che nessuno rimarrà indifferente al suo appello alla pace

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ROMA, 13 APR - "Il forte richiamo alla pace, così urgente in tempi tanto tribolati, al pari dell'invito all'unità e alla fraternità, contribuirà ad alimentare la consapevolezza dell'indispensabile contributo che ogni individuo e ogni collettività sono chiamati a fornire per superare le divisioni e salvaguardare la dignità dell'uomo. Sono certo che nessuno potrà rimanere indifferente rispetto a questi solenni appelli, rivolti soprattutto alle ultime generazioni, chiamate ad assumere la responsabilità e vivere la gioia del divenire fecondo seme di progresso sociale ed economico per i rispettivi Paesi e comunità". Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio a Sua Santità Papa Leone XIV prima del lungo viaggio apostolico in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale del Papa che Mattarella ringrazia per il messaggio ricevuto in tale circostanza, porgendo "i sensi della più profonda stima e personale considerazione". "Condividiamo la responsabilità di individuare assieme le risposte a tutte le sfide principali del nostro tempo, dalle ripercussioni di guerre e conflitti alla globalizzazione, dalle divisioni settarie alla pressione demografica e migratoria, dall'uso delle risorse naturali alla crisi climatica", dice ancora il Capo dello Stato

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