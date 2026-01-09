Mattarella ai medici, Italia intera coinvolta nell'angoscia

ZURIGO, 09 GEN - "Sono venuto qui per ringraziarvi e per tramettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell'Italia intera coinvolta nell'angoscia per quello che è accaduto e nella speranza che i giovani possono riprendere la loro vita nel migliore dei modi". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando con i medici dell'ospedale di Zurigo che hanno in cura i due ragazzi italiani lì ricoverati.