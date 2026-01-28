Mattarella ad Abu Dhabi, in corso colloquio con emiro bin Zayed al Nahyan

ABU DHABI, 28 GEN - E' in corso ad Abu Dhabi l'incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'emiro Mohamed bin Zayed al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti. E' il primo appuntamento politico per Mattarella che dopo Abu Dhabi sarà anche a Dubai. Il presidente questa mattina ha visitato la grande moschea dello Sceicco Zayed, il padre fondatore degli Emirati Arabi Uniti. Il capo dello Stato, accompagnato dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, e' stato accolto al Palazzo Qasr Al Shati, residenza privata dello Sceicco.