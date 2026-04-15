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Italia e Estero

Mattarella a Zelensky, fermo sostegno dell'Italia all'Ucraina

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ROMA, 15 APR - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rinnovato al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, "non soltanto il sentimento di amicizia profonda che lega Ucraina e Italia ma anche il grande sostegno, la vicinanza piena dell'Italia al suo Paese, a quanto sta facendo con grande resistenza e grande eroismo". Il capo dello Stato, all'inizio del colloquio al Quirinale, ha aggiunto: "so che ha visto la presidente del Consiglio che le ha certamente confermato il sostegno pieno dell'Italia, la fermezza di questa posizione che io condivido pienamente e le ribadisco che l'Italia sarà sempre al fianco dell'Ucraina".

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