Mattarella a Zelensky, fermo sostegno dell'Italia all'Ucraina

ROMA, 15 APR - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rinnovato al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, "non soltanto il sentimento di amicizia profonda che lega Ucraina e Italia ma anche il grande sostegno, la vicinanza piena dell'Italia al suo Paese, a quanto sta facendo con grande resistenza e grande eroismo". Il capo dello Stato, all'inizio del colloquio al Quirinale, ha aggiunto: "so che ha visto la presidente del Consiglio che le ha certamente confermato il sostegno pieno dell'Italia, la fermezza di questa posizione che io condivido pienamente e le ribadisco che l'Italia sarà sempre al fianco dell'Ucraina".