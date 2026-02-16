Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mattarella a Torino, visiterà anche la sede del quotidiano La Stampa

AA

TORINO, 16 FEB - Oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Torino per presenziare, alle 11 al Teatro Carignano, alla cerimonia per la ricorrenza del centenario della morte di Piero Gobetti. Il presidente si recherà poi in visita privata nella sede del quotidiano La Stampa, in segno di solidarietà per quanto accaduto lo scorso 28 novembre, un assalto da parte di un centinaio di manifestanti, in una giornata di sciopero di categoria, con la redazione sostanzialmente vuota.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario