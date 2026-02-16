Mattarella a Torino, visiterà anche la sede del quotidiano La Stampa
AA
TORINO, 16 FEB - Oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Torino per presenziare, alle 11 al Teatro Carignano, alla cerimonia per la ricorrenza del centenario della morte di Piero Gobetti. Il presidente si recherà poi in visita privata nella sede del quotidiano La Stampa, in segno di solidarietà per quanto accaduto lo scorso 28 novembre, un assalto da parte di un centinaio di manifestanti, in una giornata di sciopero di categoria, con la redazione sostanzialmente vuota.
