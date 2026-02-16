Mattarella a La Stampa a Torino per un breve saluto

TORINO, 16 FEB - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato nella sede di Torino del quotidiano La Stampa per un breve saluto. La redazione era stata assaltata lo scorso 28 novembre da un centinaio di manifestanti, che avevano messo a soqquadro i locali. Mattarella si è recato in via Lugaro 15 subito dopo le celebrazioni per il centenario della morte di Gobetti al Teatro Carignano. Dopo la breve visita è stato riaccompagnato all'esterno dal direttore del quotidiano, Andrea Malaguti.