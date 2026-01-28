Mattarella a connazionali ad Abu Dhabi, contribuite a pace e dialogo

ABU DHABI, 28 GEN - "Abu Dhabi e l'intero complesso degli Emirati Arabi Uniti sono un paese in veloce, accelerata modernizzazione costante nei punti più avanzati dell'innovazione. Un paese di grande dinamismo che in maniera straordinariamente ammirabile sta interpretando un ruolo da decenni di avanguardia. La vostra presenza qui, qualificata a livelli così elevati di ricerca, di cultura, di impegno accademico, è per noi, per l'Italia, un elemento prezioso". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una rappresentanza della comunità scientifica e accademica italiana ad Abu Dhabi. "Il vostro ruolo, i vostri compiti, il vostro impegno, la collaborazione con tanti soggetti, tante persone emiratine e di altra origine che vivono qui -to - ha aggiunto - è un, non un biglietto di visita, è una carta di identità particolarmente preziosa per il nostro paese". Per il presidente questo apporto rappresenta per l'Italia "un grande aiuto ed anche un contributo al dialogo internazionale e quindi alla pace, alla collaborazione internazionale".