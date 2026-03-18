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Mattarella a capo Dap, vostra opera quotidiana tutela diritti e dignità detenuti

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ROMA, 18 MAR - "L'anniversario della costituzione del Corpo è occasione per rinnovare l'apprezzamento della Repubblica alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria per l'attività prestata al servizio della comunità". Lo scrive il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Stefano Carmine De Michele. "Senso del dovere, consapevolezza del delicato ruolo affidato, lealtà nei confronti delle istituzioni - aggiunge - caratterizzano l'opera quotidianamente svolta nella gestione degli istituti penitenziari, tutelando i diritti e la dignità delle persone detenute, per corrispondere alla funzione rieducativa della pena". "Un compito - si legge ancora nel messaggio - particolarmente complesso, reso ancora più gravoso dalle difficili condizioni in cui versano gli istituti carcerari e dalle tensioni che ne derivano. In questo giorno di solenne celebrazione, nel rendere omaggio alla memoria dei caduti in servizio del Corpo della Polizia Penitenziaria, esprimo ai loro familiari la vicinanza della Repubblica e invio a tutte le donne e a tutti gli uomini del Corpo, e alle loro famiglie, l'augurio più cordiale", conclude.

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