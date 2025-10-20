Mattarella, a Bruxelles come a casa, è la capitale d'Europa

BRUXELLES, 20 OTT - "Non posso tacere di una sensazione che tutti avvertiamo giungendo a Bruxelles, sentendoci a casa in quanto capitale d' Europa. Questo in Belgio è un modello di collaborazione esemplare nella vita del nostro continente, ma non soltanto nel nostro continente". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Parlamento di Bruxelles, incontrando il Presidente del Senato, Vincent Blondel, e il Presidente della Camera dei Rappresentanti, Peter De Roover.