Mattarella, a Bruxelles come a casa, è la capitale d'Europa
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Palazzo della Nazione, sede del Parlamento Federale,incontra alcuni membri del Senato e della Camera dei Rappresentanti (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
BRUXELLES, 20 OTT - "Non posso tacere di una sensazione che tutti avvertiamo giungendo a Bruxelles, sentendoci a casa in quanto capitale d' Europa. Questo in Belgio è un modello di collaborazione esemplare nella vita del nostro continente, ma non soltanto nel nostro continente". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Parlamento di Bruxelles, incontrando il Presidente del Senato, Vincent Blondel, e il Presidente della Camera dei Rappresentanti, Peter De Roover.
