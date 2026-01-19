Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Matrimoni ancora in calo, diminuiscono anche separazioni e divorzi

AA

ROMA, 19 GEN - Matrimoni ancora in calo, 6 su 10 celebrati con rito civile, una battuta d'arresto anche per le seconde nozze, in lieve flessione i matrimoni misti, mentre aumentano i matrimoni tra stranieri e nuovi cittadini italiani. Ci si sposa sempre più tardi e diminuiscono anche le unioni civili, le separazioni e divorzi. Lo evidenzia l'Istat nel report 'Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni e Divorzi anno 2024'. In Italia nel 2024 sono stati celebrati 173.272 matrimoni, il 5,9% in meno rispetto al 2023. I matrimoni religiosi presentano un calo consistente rispetto all'anno precedente (-11,4%), accentuando una tendenza alla diminuzione in atto da tempo. Sono state celebrate 29.309 nozze con almeno uno sposo straniero (il 16,9% del totale dei matrimoni), con un decremento dell'1,4% rispetto al 2023. Nei primi nove mesi del 2025 i dati provvisori indicano una nuova diminuzione dei matrimoni (-5,9%) rispetto allo stesso periodo del 2024. I primi matrimoni sono stati 130.488 nel 2024 (pari a -6,7% rispetto al 2023). L'età media alle prime nozze è di 34,8 anni per gli uomini e di 32,8 anni per le donne. Le unioni tra partner dello stesso sesso sono state 2.936 (-2,7%), il 54,8% costituite da uomini. Le separazioni sono state 75.014 (-9%) In calo anche i divorzi: sono stati 77.364 (-3,1%).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario