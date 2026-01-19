Matrimoni ancora in calo, diminuiscono anche separazioni e divorzi

ROMA, 19 GEN - Matrimoni ancora in calo, 6 su 10 celebrati con rito civile, una battuta d'arresto anche per le seconde nozze, in lieve flessione i matrimoni misti, mentre aumentano i matrimoni tra stranieri e nuovi cittadini italiani. Ci si sposa sempre più tardi e diminuiscono anche le unioni civili, le separazioni e divorzi. Lo evidenzia l'Istat nel report 'Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni e Divorzi anno 2024'. In Italia nel 2024 sono stati celebrati 173.272 matrimoni, il 5,9% in meno rispetto al 2023. I matrimoni religiosi presentano un calo consistente rispetto all'anno precedente (-11,4%), accentuando una tendenza alla diminuzione in atto da tempo. Sono state celebrate 29.309 nozze con almeno uno sposo straniero (il 16,9% del totale dei matrimoni), con un decremento dell'1,4% rispetto al 2023. Nei primi nove mesi del 2025 i dati provvisori indicano una nuova diminuzione dei matrimoni (-5,9%) rispetto allo stesso periodo del 2024. I primi matrimoni sono stati 130.488 nel 2024 (pari a -6,7% rispetto al 2023). L'età media alle prime nozze è di 34,8 anni per gli uomini e di 32,8 anni per le donne. Le unioni tra partner dello stesso sesso sono state 2.936 (-2,7%), il 54,8% costituite da uomini. Le separazioni sono state 75.014 (-9%) In calo anche i divorzi: sono stati 77.364 (-3,1%).