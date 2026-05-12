Matematica, le laureate crescono ma le carriere sono bloccate

ROMA, 12 MAG - Il 12 maggio si festeggia la Giornata internazionale delle donne nella matematica, che quest'anno giunge alla sua VIII edizione. L'obiettivo è quello di ispirare le donne di tutto il mondo a celebrare i propri successi in questo campo, dove le laureate aumentano ma le loro carriere faticano a raggiungere le posizioni più elevate. La data è stata scelta perché 1l 12 maggio1977 è nata Maryam Mirzakhani, la matematica iraniana tra i massimi esperti mondiali di geometria e sistemi dinamici, morta nel 2017 per un tumore. Per i suoi eccezionali contributi, nel 2014 Mirzakhani è stata anche insignita della Medaglia Fields, diventando la prima donna e la prima iraniana a ricevere questo prestigioso premio, considerato il Nobel della matematica. "Il divario in ambito scientifico ha radici culturali profonde, ma queste iniziative sono molto utili per capirlo e per combatterlo", dice all'ANSA la matematica e astronoma Alessandra Celletti, che è vicepresidente dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur). "In ambito universitario, da una situazione iniziale di parità tra gli iscritti ai corsi di laurea scientifici e tra i laureati, il divario si apre man mano che si procede verso posizioni apicali: sono donne solo il 29% dei professori e solo il 24,5% dei rettori".