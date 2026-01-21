Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Massima consonanza tra Meloni e Mattarella sul Board of Peace

AA

ROMA, 21 GEN - Tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni ci sono stati contatti e si è rilevata "massima consonanza" di vedute sul tema del Board of Peace. Lo si è appreso in ambienti parlamentari. La decisione del governo sulla partecipazione dell'Italia è attesa nelle prossime ore ma già esponenti della maggioranza hanno manifestato le loro perplessità all'entrata dell'Italia nel Board ideato dal presidente americano Donald Trump. Pd, M5s e Avs hanno chiesto stamane al governo di non aderire al Board of Peace promosso dal presidente Usa Trump.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario