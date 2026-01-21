Massima consonanza tra Meloni e Mattarella sul Board of Peace

ROMA, 21 GEN - Tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni ci sono stati contatti e si è rilevata "massima consonanza" di vedute sul tema del Board of Peace. Lo si è appreso in ambienti parlamentari. La decisione del governo sulla partecipazione dell'Italia è attesa nelle prossime ore ma già esponenti della maggioranza hanno manifestato le loro perplessità all'entrata dell'Italia nel Board ideato dal presidente americano Donald Trump. Pd, M5s e Avs hanno chiesto stamane al governo di non aderire al Board of Peace promosso dal presidente Usa Trump.