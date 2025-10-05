Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Massiccio attacco russo sull'Ucraina, in volo jet polacchi

epa12369024 A Polish Air Force F-16 fighter jet is stationed at the 31st Tactical Air Base during a visit by Polish President Karol Naworcki (not pictured), Poznan - Krzesiny, Poland, 11 September 2025. The president's urgent visit to the Air base in Krzesiny is related to the violation of airspace by Russian drones. EPA/JAKUB KARCZMARCZYK POLAND OUT
epa12369024 A Polish Air Force F-16 fighter jet is stationed at the 31st Tactical Air Base during a visit by Polish President Karol Naworcki (not pictured), Poznan - Krzesiny, Poland, 11 September 2025. The president's urgent visit to the Air base in Krzesiny is related to the violation of airspace by Russian drones. EPA/JAKUB KARCZMARCZYK POLAND OUT
AA

ROMA, 05 OTT - La Polonia ha fatto fatto decollare i propri aerei per garantire la sicurezza aerea dopo che la Russia ha lanciato un attacco su larga scala con droni che ha interessato diverse città dell'Ucraina occidentale, tra cui Leopoli, vicino al confine polacco. Tra le città ucraine colpite nel massiccio attacco aereo russo ci sono anche Ivano-Frankivsk e Zaporizhzhia, dove si registrano una vittima e nove feriti. "Gli aerei polacchi e alleati stanno operando intensamente nel nostro spazio aereo, mentre i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto il massimo livello di prontezza operativa" ha dichiarato il Comando operativo delle Forze armate polacche in un post su X dove si parla di azioni "di natura preventiva" che "mirano a proteggere lo spazio aereo e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti alla regione minacciata". L'Aeronautica Militare ucraina ha lanciato l'allarme per l'avvicinamento di droni russi in diverse regioni dell'Ucraina. A Zaporizhzhia appunto una persona è morta e almeno altre nove sono rimaste ferite a seguito degli attacchi congiunti, ha riferito il capo dell'Amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. L'Amministrazione militare regionale ha riferito anche che alcuni quartieri della città sono rimasti senza elettricità e acqua a causa degli attacchi. Anche una parte di Leopoli è senza elettricità a seguito dell'attacco russo, ha riferito su Telegram il sindaco Andriy Sadovyi. Sadovyi aveva precedentemente affermato che il trasporto pubblico a Leopoli era bloccato a causa del massiccio attacco nemico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario