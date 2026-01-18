'Massacri in silenzio', centinaia in piazza ad Ancona per il popolo iraniano

ANCONA, 18 GEN - Le foto esposte di persone uccise durante le proteste Iran, con sotto alcune candele, le bandiere storiche dell'Iran usate dall'opposizione con il leone e il sole, foto di Reza Ciro Pahlavi, erede della monarchia iraniana ma anche cartelli con scritte che ricordano le "12.000" vittime. Centinaia di persone hanno partecipato ad una manifestazione in piazza nel centro di Ancona per solidarietà con il popolo iraniano e per denunciare il massacro di migliaia di persone durante le proteste contro il regime degli Ayatollah. "12mila uccisi: non sono statistiche, sono esseri umani": la scritta campeggiava su alcuni cartelli mostrati dai manifestanti insieme ad altri: "Reza Pahlavi: la voce degli iraniani", "Internet spento per massacrare in silenzio", "A free Iran also means a free World", cioè un Iran libero significa un mondo libero, e "Donna, vita, libertà!". Tra i manifestanti persone della comunità iraniana, studenti ma anche cittadini che hanno voluto esprimere solidarietà al popolo dell'Iran. Il corteo, partito da Piazza Cavour, è poi arrivato in Piazza Roma dove si sono susseguiti vari interventi sul palco tra i quali quelli di alcuni studenti, dell'assessore comunale Marco Battino, che aveva incontrato in settimana gli studenti iraniani ad Ancona, della consigliera regionale del Pd ed ex sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, e dell' europarlamentare di Ecr FdI Carlo Ciccioli. Nel proprio intervento l'assessore Battino ha citato una frase del poeta persiano Saadi di Shiraz (1203-1291: "tutti i figli di Adamo formano un solo corpo, sono della stessa essenza. Quando il tempo affligge con il dolore una parte del corpo (anche) le altre parti soffrono. Se tu non senti la pena degli altri, non meriti di essere chiamato uomo".