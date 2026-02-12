Giornale di Brescia
Massacra di botte la compagna nel parcheggio di un supermercato

VARESE, 12 FEB - Un 40enne è stato arrestato e portato in carcere dalla Polizia di Gallarate (Milano) su disposizione del gip del tribunale di Busto Arsizio (Varese) per aver massacrato di botte la compagna nel parcheggio di un supermercato. L'accusa è di lesioni gravissime con l'aggravante della relazione tra i due come previsto dalla nuova normativa in materia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 40enne ha colpito a calci, pugni e testate la vittima causandole fratture alle costole e al volto con una prognosi iniziale di 45 giorni. L'aggressione risale allo scorso 4 febbraio quando i soccorritori intervenuti nel parcheggio hanno trovato la vittima in stato semicomatoso. L'uomo ha dichiarato che la compagna si era ferita cadendo dalla bicicletta. Un testimone ha però riferito ai poliziotti che il 40enne aveva rivendicato il pestaggio sino a pochi istanti prima dell'arrivo dei mezzi del 118 accusando la donna di averlo tradito e usando il pestaggio in forma di punizione. Durante le indagini i poliziotti hanno raccolto "solidi indizi" a carico dell'uomo e hanno proceduto all'arresto.

