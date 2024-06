Mascia sindaco di Sassari, 'faremo il bene di questa città'

SASSARI, 10 GIU - "Noi lavoreremo per portare avanti Sassari, per costruire una Sassari nuova, per dare fiducia e speranza. Siamo qui per questo, dateci una mano, noi faremo del nostro meglio e faremo il bene di questa città". Sono le prime parole di Giuseppe Mascia subito dopo avere avuto la certezza di essere stato eletto sindaco di Sassari al primo turno con il 51,37% delle preferenze. Le sue dichiarazioni, nella sede del Pd sassarese piena all'inverosimile di persone, sono state interrotte dalla telefonata di Nicola Lucchi, candidato sindaco del movimento Civici, che fino all'ultimo ha sperato di poter arrivare al ballottaggio: "I miei complimenti e un grande augurio di buon lavoro", ha detto Lucchi, che si è fermato poco sopra il 24%. Più indietro il candidato del centrodestra, il rettore Gavino Mariotti, con poco più del 16%, quindi a capo di liste civiche i candidati Mariano Brianda (5,2%), e Giuseppe Palopoli (2,55%).