Masci festeggia ri-elezione a Pescara 'sarò sindaco di tutti'

PESCARA, 09 MAR - "Sarò il sindaco di tutti, mi aspettavo un grande risultato ma così è incredibile". Sono le prime parole di Carlo Masci dopo l'ormai certa ri-elezione a sindaco di Pescara dopo il voto che si è svolto ieri e oggi in 23 sezioni in seguito all'annullamento parziale del Consiglio di Stato per "gravi" violazioni. Il candidato del centrodestra è ampiamente oltre il 50% dei consensi secondo le ultime proiezioni.

PESCARA

