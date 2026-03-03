Marzo inizia con temperature miti e precipitazioni sotto la media stagionale

ROMA, 03 MAR - Domina l'anticiclone sull'Italia regalando un inizio marzo con temperature miti e precipitazioni sotto la media stagionale. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Le temperature - afferma in una nota - toccheranno i 20°C da Nord a Sud. Città come Roma e Firenze registreranno valori di 5-7 gradi superiori alla media climatologica, raggiungendo picchi da record per l'inizio di marzo". Per contro l'alta pressione porterà a nebbie durante la notte e al primo mattino, specialmente sulla Pianura Padana orientale. Atteso anche il cielo velato e a tratti giallo a causa di un imponente flusso da sud che trasporterà la polvere desertica del Sahara. Le zone più colpite saranno la Sicilia, la Sardegna e tutta la fascia tirrenica del Centro. Per oggi, comunque, avremo ancora qualche disturbo specie su Toscana, Emilia e zone appenniniche. Poi, grazie all'alta pressione, fino al 15 marzo le perturbazioni atlantiche non riusciranno a raggiungere lo Stivale garantendo temperature costantemente sopra la media. Nel dettaglio: - Martedì 3. Al Nord: cielo nuvoloso, locali nebbie. Al Centro: nuvolosità diffusa, pioviggine irregolare su Toscana e Appennini. Al Sud: sereno o poco nuvoloso. - Mercoledì 4. Al Nord: sole con qualche nebbia mattutina. Al Centro: coperto, piovaschi dalle Tirreniche verso gli Appennini. Al Sud: molto nuvoloso. - Giovedì 5. Al Nord: sole e nebbie diffuse mattutine. Al Centro: dominio dell'alta pressione, punte di 20°C a Firenze e Roma. Al Sud: nubi sparse. Tendenza: venerdì con piogge su Sardegna e Sicilia, weekend soleggiato.