Martedì prossimo a Milano l'autopsia del 28enne ucciso da un agente

MILANO, 29 GEN - E' stata fissata per martedì prossimo, 3 febbraio, in mattinata l'autopsia sul corpo di Abdherraim Mansouri, il 28enne che lunedì scorso è stato ucciso da un poliziotto durante un controllo anti spaccio nel boschetto di Rogoredo, alla periferia di Milano. L'accertamento dovrebbe essere svolto dall'equipe di Cristina Cattaneo, anatomopatologa forense conosciuta a livello internazionale e, incrociato con una consulenza balistica ancora da disporre, servirà per determinare meglio la distanza da cui il poliziotto, ora accusato di omicidio volontario, ha sparato e contribuirà alla ricostruzione di quanto è accaduto. L'agente, interrogato dell'immediatezza dei fatti dal pm Giovanni Tarzia, ha spiegato che la sua "idea era rincorrerlo" ma dopo aver visto che il 28enne, che "aveva la mano in tasca, ha tirato fuori la pistola e me l'ha puntata, (...) ho estratto l'arma ed ho esploso un colpo" Il difensore dell'agente, Piero Porciani, ha nominato come consulente Dario Redaelli, l'esperto in investigazioni scientifiche, che si è occupato e si occupa di casi di rilievo come i delitti di Yara Gambirasio e di Chiara Poggi.