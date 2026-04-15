Martedì l'ultimo saluto a Liliana Resinovich

TRIESTE, 15 APR - E' stato fissato per martedì alle 12:30 alla cappella del cimitero di Sant'Anna l'ultimo saluto a Liliana Resinovich. Secondo quanto previsto, sarà celebrata una breve cerimonia funebre legata al rientro della salma dall'obitorio di Milano, dove i periti incaricati di effettuare i nuovi esami sui resti della donna hanno esperito tutti gli accertamenti del caso. Come precisa l'emittente locale Tele4, la cerimonia, decisa dal fratello di Liliana, Sergio, si svolgerà in forma riservata, cui seguirà la nuova sepoltura.