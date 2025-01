Martedì a Lecco fiaccolata per chiedere giustizia per Jennifer

LECCO, 24 GEN - E' stata organizzata per martedì a Lecco una fiaccolata in memoria di Jennifer Alcani, la tredicenne ferita la notte del 10 gennaio scorso in un incidente stradale al Abbadia Lariana (Lecco) e morta dopo sei giorni di agonia. La manifestazione è promossa dalla famiglia della vittima, per chiedere giustizia per la ragazzina che, secondo quanto sostengono i genitori, sarebbe stata convinta da due amici di 22 e 19 anni a uscire di nascosto nel cuore della notte. Per questo, oltre alle indagini per omicidio colposo stradale, è stata presentata anche una querela per sottrazione di minore. L'auto a bordo della quale viaggiava la tredicenne, era guidata dal 22enne, con accanto l'amico, la cui famiglia risulta proprietaria dell'auto, una Bmw S1 finita contro un muretto nei pressi dell'intersezione della Provinciale 72 con la Superstrada 36. La fiaccolata si terrà martedì con ritrovo alle 18.30 in piazza Cermenati a Lecco. Alle 19 il corteo partirà in direzione del rione di Germanedo, con l'arrivo previsto in piazza V Alpini.