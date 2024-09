Marta Fascina compra casa dai figli di Berlusconi

MILANO, 19 SET - Marta Fascina ha preso casa e garage a Milano 2 (Segrate) in uno dei palazzi che erano di proprietà di Silvio Berlusconi. Lo scrive "Il Corriere della Sera" secondo il quale l'affare con i venditori, cioè i cinque figli eredi del Cavaliere, si è chiuso nella villa di Arcore a fine luglio davanti al notaio Arrigo Roveda, lo storico professionista di casa Berlusconi che aveva curato anche l'apertura del testamento che assegnava a Fascina 100 milioni di cui l'ultima compagna del fondatore di Fininvest avrebbe incassato al momento circa un quarto. Il resto, secondo il quotidiano, le sarà liquidato gradualmente. Sull'immobile di Milano 2 c'è stata una compravendita vera e propria. Fascina, che non risulta possedere altre case e quindi dovrebbe essere alla sua prima operazione immobiliare, si è presentata con sei assegni circolari Intesa Sanpaolo per un totale di 1,2 milioni di euro, compresi 20 mila euro per i mobili già presenti nell'appartamento di 250 metri quadrati. Ma non ci andrà ad abitare perché — a quanto risulta — l'inquilino sarà suo fratello Claudio che da poco tempo lavora nel gruppo Mediaset (Publitalia). A vendere è stata l'Immobiliare Idra, confluita in Fininvest real estate, rappresentata all'atto della compravendita dal suo amministratore delegato, Augusto Barbieri. L'appartamento è in una palazzina di dieci piani, nella via principale che attraversa Milano 2. Ha ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, quattro camere, uno studio, quattro bagni, terrazzo, due balconi più box di 45 mq e cantina.