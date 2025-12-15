Giornale di Brescia
Marocco, salgono ad almeno 21 i morti nell'inondazione a Safi

ROMA, 15 DIC - Salgono ad almeno 21 i morti nelle inondazioni causate da forti piogge nella città costiera marocchina di Safi. Lo hanno riferito le autorità locali. Al momento si contano almeno 32 feriti, per lo più in maniera lieve. Safi si trova nel Marocco occidentale, circa 300 chilometri a sud della capitale del paese, Rabat. Sui social media sono state condivise immagini che mostrano flussi di acqua marrone che travolgono auto e bidoni della spazzatura dalle strade di Safi. Secondo le autorità locali, almeno 70 case e aziende sono state allagate. Anche alcune strade della città sono state danneggiate, bloccando il traffico su diverse tratte da e per la città portuale.

