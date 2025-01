Marito e moglie morti in casa, è femminicidio-suicidio

PERUGIA, 05 GEN - E' ritenuto dagli inquirenti un femminicidio-suicidio quello avvenuto in una palazzina bifamiliare a Gaifana di Gualdo Tadino. Secondo quanto accertato dai carabinieri Daniele Bordicchia, 39 anni, del posto, vigilante con una ditta privata, ha sparato un colpo di pistola con una Glock calibro 9 regolarmente detenuta uccidendo in salotto la moglie Stefania Feru, trentenne operatrice socio sanitaria al Serafico di Assisi, per poi suicidarsi con la stessa arma in camera da letto. Secondo quanto risulta all'ANSA, le indagini hanno escluso responsabilità di altre persone. Si è quindi trattato di una tragedia maturata in ambito familiare. La coppia era sposata dal maggio scorso e non aveva figli. Alcune persone della zona hanno parlato di liti piuttosto frequenti tra i due. Stefania Feru era attesa a Serafico nella mattinata di domenica ma non si è presentata. "Lavorava con i bambini ed era brava. Siamo sconvolti" ha detto all'ANSA Francesca di Maolo, presidente del Serafico.